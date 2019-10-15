Чепига (Боширов) "засветился" на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ

Новости мира:СМИ нашли новые доказательства связей россиянина, подозреваемого в отравлении Скрипалей, с ГРУ.

Россиянин Анатолий Чепига, которого британские власти подозревают в отравлении семьи Скрипалей, посещал свадьбу дочери генерал-майора Главного разведывательного управления РФ Андрея Аверьянова.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на западные издание.

Отмечается, что генерал Аверьянов возглавляет военную часть №29155, которая входит в состав ГРУ.

Газета The New York Times утверждала, что именно это подразделение стоит за российскими акциями, направленными на дестабилизацию в Европе.

Фотографии со свадьбы обнародовали "Радио Свобода" и Bellingcat. "Радио Свобода" утверждает, что Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерала с женой и двумя детьми.

По данным британских властей, россияне "Руслан Боширов" (Чепига) и "Александр Петров" ответственные за попытку отравления в британском городе Солсбери екс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери.

Более чем через год после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента.