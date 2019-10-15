Скачать
Вторник, 15.10.2019
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Столтенберг: НАТО должно оказывать больше помощи Украине

Столтенберг: НАТО должно оказывать больше помощи Украине
12:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Йенс Столтенберг призвал всех союзников НАТО оказывать больше практической помощи Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса активнее оказывать помощь Украине.

Об этом он заявил во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

"Через несколько недель весь Североатлантический совет отправится в Украину и выразит нашу решительную политическую поддержку, и я также призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украины, но также о поддержке основанного на правилах порядке, имеющем большое значение для всех нас", - сказал Столтенберг.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане должны играть реформы.

Эрдоган раскритиковал партнеров по НАТО за отказ поддержать операцию в Сирии

"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину... модернизация оборонных и силовых институтов - это также наилучший способ продвижения к членству", - сказал он.

Столтенберг напомнил, что после инцидентов в Керченском проливе и захвата украинских кораблей в НАТО решили также усилить сотрудничество с Украиной в морской сфере, поработать с военно-морской академией в Одессе.

На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)

"Мы предоставляем практическую поддержку, политическую поддержку, и совершенно неприемлемо то, что сделала Россия, незаконно аннексировав, захватив часть другой страны, незаконно аннексировав Крым и продолжая дестабилизировать восточную Украину", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Лондон, Йенс Столтенберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь