На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)

Новости Украины:На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по российско-украинской войне и реформам.

На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, в которой Канадой был сделан глубокий анализ событий на Донбассе, реформ и ситуации со свободой слова.

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", - пишет он.

Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.

"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать. Все важные правки, внесенные нами, были учтены ", - написал Чернев.

Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского Меморандума.

Напоминаем, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которой можно найти на сайте ПА НАТО.