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Полиция Британии призвала прекратить климатические протесты

Полиция Британии призвала прекратить климатические протесты
12:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Полиция Лондона приказала активистам прекратить акции протеста в городе.

Британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.

Об этом сообщает Reuters.

"Любые собрания, связанные с Extinction Rebellion... должны прекратить свои акции протеста в Лондоне", - говорится в сообщении полиции.Полиция заявила, что на протестах за прошедшую неделю было задержано 1445 человек.

Группа Extinction Rebellion использует гражданское неповиновение, чтобы предать огласке риски, связанные с изменением климата и ускорением потери растительных и животных видов.

"Климатическая и экологическая чрезвычайная ситуация не проходит, и мы собираемся решительно противостоять. Мы призываем правительство и власть присоединиться к нам, делая то же самое. Мы не можем сделать это в одиночку", - заявила группа в ответ на объявление полиции.

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На прошлой неделе тысячи протестующих против изменения климата выходили на улицы в городах по всему миру, начав две недели мирного гражданского неповиновения с требованием немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.

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ЕС, Великобритания, Полиция, Лондон, Климатические протесты, Extinction Rebellion.
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