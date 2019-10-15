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Соглашение о Brexit возможно на этой неделе

Соглашение о Brexit возможно на этой неделе
11:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В ЕС сделали заявление, что соглашение о Brexit может быть заключено в течении недели.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель и Лондон все еще могут заключить соглашение на этой неделе.

Об этом Барнье сказал перед сегодняшней встречей министров ЕС в Люксембурге, сообщает Sky News.

"Наша команда упорно работает. Эта работа была напряженной на протяжении всех выходных и вчерашнего дня. Даже если договориться будет сложно - и будет становиться все сложнее, если быть откровенным - на этой неделе соглашение все-таки возможно", - сказал Барнье.

Если юридический текст соглашения о Brexit будет согласован переговорщиками на этой неделе, его могут подписать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 17-18 октября, а британские депутаты, возможно, проведут голосование за соглашение уже в субботу.

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"Очевидно, любое соглашение должно работать для всех - для всей Британии и всего ЕС. Пришло время превратить добрые намерения в юридический текст", - добавил Барнье.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которую он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

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В начале прошлой недели несколько высокопоставленных ЕС говорили о минимальных шансах на то, что обеим сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Мишель Барнье, Brexit.
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