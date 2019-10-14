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Brexit: Елизавета II поддержала планы Джонсона

Brexit: Елизавета II поддержала планы Джонсона
19:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Елизавета II назвала Brexit 31 октября приоритетом для правительства.

Королева Соединенного Королевства Елизавета II поддержала намерение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Приоритетом правительства всегда было обеспечение выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза 31 октября", - заявила Королева в понедельник утром.

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Выступая с тронной речью, королева высказалась относительно законодательной повестки дня действующего парламента: "Мое правительство намерено работать над новой формой партнерства с Европейским Союзом, основанной на свободной торговле и дружественном сотрудничестве", - сказала Елизавета II.

Королева также отметила, что правительство Великобритании будет работать с ЕС в сфере сельского хозяйства, рыболовства и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, которые появляются благодаря выходу страны из ЕС".

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Как сообщалось, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Глава правительства Борис Джонсон заявил, что намерен реализовать Brexit до этого срока при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с ЕС, однако парламент запретил ему соглашаться на последний "жесткий" вариант.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Елизавета II, Brexit.
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