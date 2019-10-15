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Дания будет лишать гражданства лиц, которые воевали за ИГИЛ

Дания будет лишать гражданства лиц, которые воевали за ИГИЛ
13:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:Правительство Дании планирует ускорить процесс принятия закона о лишении гражданства лиц воевавших за боевые группировки.

Дания ускорит принятие закона, позволяющего лишать датского гражданства лиц с двойным гражданством, которые выехали за границу, чтобы воевать на стороне боевых группировок, таких как "ИГИЛ".

Об этом сообщает Euractiv.

Европейские государства пытаются ускорить план по перемещению тысяч иностранных боевиков "ИГИЛ" из сирийских тюремных лагерей, поскольку новый конфликт в Сирии повысил риск побега джихадистов или их возвращения домой.

"Существует риск того, что контролируемые курдами лагеря ИГИЛ в пограничной зоне распадутся и иностранные бойцы с датским гражданством двинутся в Данию", - заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

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Власти считают, что по меньшей мере 158 человек из Дании присоединились к исламистским группировкам в Сирии или Ираке с 2012 года, около 27 из них остаются в зоне конфликта. Считается, что двенадцать из них - заключенные.

Все 27 являются гражданами Дании, но неясно, сколько из них имеют гражданство другой страны.

Европейцы составляют пятую часть из примерно 10 тысяч бойцов ИГИЛ, находящихся в плену у курдов в Сирии, которые в настоящее время подвергаются сильным атакам со стороны турецких войск. Если курды передислоцируют тюремных надзирателей на передовую, существует риск побега заключенных.

Предлагаемый новый закон, который пользуется широкой поддержкой среди законодателей разных партий, позволит правительству лишить бойцов, которые также имеют иное гражданство, датского гражданства, без постановления суда.

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Закон не будет применяться к датским гражданам, которые могут остаться без гражданства.

"Это люди, которые отвернулись от Дании и боролись против нашей демократии и свободы. Они представляют угрозу нашей безопасности. Они нежелательны в Дании. Поэтому правительство сделает все возможное, чтобы они не вернулись в Данию", - сказала Фредериксен.

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Сирия, Дания, Гражданство, ИГИЛ, Метте Фредериксен.
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