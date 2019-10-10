Дания вводит временный контроль на границе со Швецией

Новости мира:Такие меры связаны с преступлениями на территории Дании которые совершили граждани Швеции.

Дания установит временный контроль на границе со Швецией. В ноябре между Данией и Швецией будет временно введен пограничный контроль, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на слова министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Причиной этого решения стали совершенные в Дании преступления, виновники которых прибыли из Швеции. Так, ранее двум шведам предъявили обвинения в причастности к взрыву в августе возле здания датской налоговой инспекции.

Временный пограничный контроль между соседними странами будет действовать шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини подчеркивает, что Евросоюз продолжает призывать Российскую Федерацию освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев.