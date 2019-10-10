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Баканов уведомил европейских коллег о реформировании СБУ

Баканов уведомил европейских коллег о реформировании СБУ
10:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки", а также руководителями представительства ЕС в Украине.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов уведомил стран "Большой семерки", руководителей Представительства НАТО и Консультативного миссии ЕС о реформировании сектора гражданской безопасности Украины об изменениях в работе спецслужбы, которые планируется достичь в результате СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 9 октября Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки": Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителями представительства ЕС в Украине.

Кроме того, отдельно проведена встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и КМЕС.

В частности, председатель СБУ представил, лежащую в основе программы реформирования спецслужбы, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления.

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Кроме того, Баканов сообщил о разработке законопроекта "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады, и о том, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью Службы.

Баканов отметил, что в результате реформы СБУ получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетной. В частности, это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, а главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины.

Также Баканов объяснил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все более сложными. Он отметил, что СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, которая будет защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.

"Украинский народ имеет запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБУ может стать в авангарде этой новой эры. Ранее большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенной и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить. Мы рассказываем о своих ценностях, а также шагах по реализации реформы, ведь видим в этом путь к углублению доверия и улучшению понимания работы, которую мы выполняем. Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит президент Украины", - отметил Баканов.

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Кроме того, председатель СБУ выразил убеждение, что четко определенные задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят запустить ее еще до принятия нового закона. В то же время это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшению условий работы и подготовке действующих и новых сотрудников Службы.

В итоге Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляются быстро, а также поддержки украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.

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ЕС, СБУ, НАТО, Большая семерка, Реформа СБУ, Иван Баканов.
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