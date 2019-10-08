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Вторник, 08.10.2019
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Операция СБУ: из ОРЛО эвакуировали свидетеля агрессии РФ против Украины

Операция СБУ: из ОРЛО эвакуировали свидетеля агрессии РФ против Украины
19:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:СБУ вывела из ОРЛО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель г.Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил оккупированную территорию Луганской области", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

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"Однако осознал и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Мужчина предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

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По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Россия, Донбасс, ОРЛО, ОРДЛО.
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