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Вторник, 08.10.2019
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Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"

Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"
15:57 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Чиновники начали серию встреч по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В Ивано-Франковске состоялась первая из ряда встреч "Диалоги об Украине" по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Кабинета министров Украины.

Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены текущие шаги, которые предпринимаются по защите суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины, а именно вопросы разведения войск на линиях разграничений.

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На встрече выступила заместитель Министра обороны Алина Фролова, которая подчеркнула, что разведение проводится в рамках Минских договоренностей и имеет цель уменьшить возможности ведения прицельного огня, а также снизить количество потерь военных.

Она добавила, что сейчас в ведомстве пытаются перезапустить процесс, протокол которого был принят в 2015 году.

Отвод войск запланировано в трех населенных пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском. В Станице Луганской уже проведен первый этап. Главным условием данного процесса является полное прекращение обстрелов на территории участка разведения в течение семи дней.

Замминистр Загороднюка отметила, что на линии разведения работать представители миссии ОБСЕ, Общего центра координации и контроля, подразделения гражданско-военного сотрудничества и полиция, будет проводиться разминирование территории.

Также будет создан координационный центр для оперативного решения всех проблемных вопросов граждан и обеспечения их безопасности.

После разведения войск начнутся работы по восстановлению инфраструктуры и на территории смогут работать представители гуманитарных миссий.

В рамках встречи были обсуждены возможные риски для Украины вследствие разведения войск, восстановление трансляции украинской речи, условия проведения выборов на оккупированных территориях.

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Кроме Алины Фроловой, в "Диалоге" также поучаствовали политический директор МИД Украины Алексей Макеев и первый заместитель Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Антон Колумбет. На встрече также присутствовали народные депутаты Украины, представители ОБСЕ, руководство облгосадминистрации, руководители органов местного самоуправления.

Аналогичные мероприятия пройдут также в Киеве и Львове.

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Украина, Кабмин, Минобороны, Донбасс, Алексей Макеев, Антон Колумбет, Алина Фролова.
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