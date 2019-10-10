Могерини: ЕС настаивает на том, чтобы РФ освободила всех удерживаемых украинцев

Новости Украины:Евросоюз продолжает призывать РФ освободить всех пленных украинцев.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини подчеркивает, что Евросоюз продолжает призывать Российскую Федерацию освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте о ситуации в Украине.

Она заметила, что Евросоюз приветствует последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и в частности возвращение взятых в плен в ноябре 2018 года 24 украинских моряков, а также режиссера Олега Сенцова (который стал лауреатом премии Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова).

Также высокий представитель ЕС назвала последний обмен "хорошими новостями".

"Мы всегда будем поощрять каждый шаг, который сможет приблизить нас к урегулированию. Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно заключенных украинцев и обеспечить свободное прохождение судов в Керченском проливе в соответствии с международным правом", - подчеркнула Могерини.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".