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Могерини: ЕС настаивает на том, чтобы РФ освободила всех удерживаемых украинцев

Могерини: ЕС настаивает на том, чтобы РФ освободила всех удерживаемых украинцев
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Евросоюз продолжает призывать РФ освободить всех пленных украинцев.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини подчеркивает, что Евросоюз продолжает призывать Российскую Федерацию освободить всех незаконно задержанных и взятых под стражу украинцев.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте о ситуации в Украине.

Она заметила, что Евросоюз приветствует последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и в частности возвращение взятых в плен в ноябре 2018 года 24 украинских моряков, а также режиссера Олега Сенцова (который стал лауреатом премии Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова).

Также высокий представитель ЕС назвала последний обмен "хорошими новостями".

Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина

"Мы всегда будем поощрять каждый шаг, который сможет приблизить нас к урегулированию. Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно заключенных украинцев и обеспечить свободное прохождение судов в Керченском проливе в соответствии с международным правом", - подчеркнула Могерини.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".

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ЕС, РФ, Донбасс, Задержанные, Федерика Могерини.
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