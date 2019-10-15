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Барнье: ЕС по-прежнему привержен поиску упорядоченного решения Brexit

Барнье: ЕС по-прежнему привержен поиску упорядоченного решения Brexit
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Совет Евросоюза продолжает выступать за поиск упорядоченного решения выхода Великобритании из ЕС.

Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал во вторник Совет ЕС по общим вопросам в формате 27 государств-членов о состоянии переговоров с британской стороной, сообщается в коммюнике по итогам заседания совета.

"ЕС по-прежнему привержен поиску упорядоченного решения Brexit. Время имеет существенное значение", - приводятся в распространенном в Брюсселе документе слова Титти Туппурайнен, министра по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Финляндии.

По ее словам, участвовавшие в заседании министры единодушно выразили надежду, что данный этап переговоров станет "последним отрезком" на этом очень долгом пути.

"По оценке главного переговорщика Мишеля Барнье, достижение соглашения до саммита (ЕС 17-18 октября 2019 года - ред.) является очень трудным, но все еще возможным", - говорится в коммюнике.

В нем также сообщается, что министры напомнили о некоторых ключевых принципах позиции ЕС, в том числе, о защите единого рынка, прав граждан и Соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года). Они выразили полное доверие и поддержку переговорщику.

Соглашение о Brexit возможно на этой неделе

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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