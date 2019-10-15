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Названо имя нового премьера Румынии

Названо имя нового премьера Румынии
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Премьером Румынии назначен Людовик Орбан.

Новым премьер-министром Румынии назначен лидер Национал-либеральной партии Людовик Орбан.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с парламентскими партиями.

"Надеюсь, что работа переходного правительства под руководством Людовика Орбана будет успешным. Правительство будет переходным до очередных парламентских выборов (выборы пройдут осенью 2020 года - ред)", - заявил президент.

Глава Румынии подчеркнул, что приоритетными задачами нового правительства на ближайшую перспективу станут подготовка и проведение очередных президентских выборов, а также утверждение бюджета на 2020 год.

Назначенный премьер поблагодарил за оказанное ему доверие, отметив, что он приложит все усилия для выполнения стоящих перед страной задач.

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Согласно румынскому законодательству, в предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и программы правления.

Предыдущий глава Кабинета министров лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ на минувшей неделе была отправлена парламентом в отставку после объявления вотума недоверия правительству.

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Румыния, Клаус Йоханнис, Людовик Орбан.
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