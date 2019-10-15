Названо имя нового премьера Румынии

Новым премьер-министром Румынии назначен лидер Национал-либеральной партии Людовик Орбан.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с парламентскими партиями.
"Надеюсь, что работа переходного правительства под руководством Людовика Орбана будет успешным. Правительство будет переходным до очередных парламентских выборов (выборы пройдут осенью 2020 года - ред)", - заявил президент.
Глава Румынии подчеркнул, что приоритетными задачами нового правительства на ближайшую перспективу станут подготовка и проведение очередных президентских выборов, а также утверждение бюджета на 2020 год.
Назначенный премьер поблагодарил за оказанное ему доверие, отметив, что он приложит все усилия для выполнения стоящих перед страной задач.
Согласно румынскому законодательству, в предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и программы правления.
Предыдущий глава Кабинета министров лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ на минувшей неделе была отправлена парламентом в отставку после объявления вотума недоверия правительству.