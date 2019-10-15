Проект соглашения Brexit близок к созданию

Новости мира:Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit.

Великобритания и Европейский союз близки к созданию проекта соглашения по Brexit, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.

Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее во вторник координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита лидеров ЕС нет.

В частности, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, страна которого председательствует сейчас в ЕС, заявил, что "нет практического или законного пути" заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что "требуется больше времени".

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II в речи перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

На прошлой неделе сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

В то же время, в ходе одного из судебных разбирательств истец, выступавший против британского правительства, представил правительственный документ, в котором говорится, что Джонсон все же попросит ЕС об отсрочке, если не сможет достичь сделки.