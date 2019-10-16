Джонсон согласился на предложение по Ирландии, отвергнутое Мэй

Новости мира:Переговорные группы во главе с Борисом Джонсоном пришли к соглашению по ирландской границе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошёл на значительные уступки в вопросе о статусе ирландской границы, что приблизило страну к заключению соглашения об условиях выхода из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

"Переговорные группы в принципе договорились о том, что вниз по Ирландскому морю будет проходить таможенная граница», - говорится в сообщении.

Ранее такой вариант решения спорного вопроса о границе был предложен бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, однако она отвергла его, заявив, что "ни один британский премьер не согласится на такое предложение".

Отмечается, что Джонсон проинформирует своих министров о ситуации в 16:00 по местному времени в среду, а затем выступит на запланированном заседании Комитета 1922 года вечером. Если Даннинг стрит даст "зелёный свет"достигнутой Джонсоном договорённости, проект текста соглашения могут опубликовать в этот же день.