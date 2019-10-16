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Косово отозвало заявку в Интерпол - Сербия называет это "большой победой"

Косово отозвало заявку в Интерпол - Сербия называет это "большой победой"
12:06 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Косово приняло решение не вступать в Интерпол, на что с восторгом отреагировали в Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение Косова отказаться от заявки на вступление в Интерпол является "маленькой тактической победой" для Сербии, но проблема "не решена стратегически".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Тем временем министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил на ассамблее Интерпола в Чили, что отзыв заявки Приштины является "большой победой" для Сербии и международного права.

Ранее премьер-министр Косова Рамуш Харадинай направил письмо Генеральной Ассамблее Интерпола, в котором заявил, что Приштина отозвала заявку на членство в международной правоохранительной организации.

В прошлом году Генеральная ассамблея Интерпола не поддержала заявку Косова на получение членства в организации.

В 2017 году Интерпол принял резолюцию, согласно которой страны, подающие заявку на вступление, должны быть членами ООН или иметь статус наблюдателя. Косово трижды подавало заявку на вступление в Интерпол - в 2010, 2015 и 2017 годах.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но в то время как большинство западных стран признали ее независимым государством, Сербия и ее союзники не признали ее, фактически исключив ее из переговоров о вступлении в ООН, ЕС и НАТО.

Дачич: Уже 15 стран отозвали независимость Косово

Мирные переговоры были приостановлены год назад, когда правительство Косова ввело 100-процентные пошлины на товары, произведенные в Сербии.

Две косовские оппозиционные партии набрали больше всего голосов на внеочередных выборах нового парламента 6 октября, проведенных на фоне призывов к лидерам возобновить диалог с Сербией по нормализации отношений.

В прошлом году президент Косова Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич заявили, что они могут согласиться на обмен отдельными территориями, но столкнулись с сильной оппозицией к этой идее как в стране, так и за рубежом.

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Сербия, Косово, Интерпол.
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