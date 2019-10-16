Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Определена лучшая теннисистка сентября (Видео)
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность
Кейт Миддлтон перестала скрывать беременность

Великобритания подала ЕС проект текста по Brexit

Великобритания подала ЕС проект текста по Brexit
13:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Британский министр Стивен Барклай сделал заявление, что Великобритания представила текст соглашения с ЕС.

Великобритания представила проект текста политической декларации - одна из двух части соглашения о Brexit с Европейским Союзом, которая определяет направления долгосрочных отношений с блоком.

Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, сообщает Reuters.

"Мы подали проект текста в рамках переговоров по ряду аспектов обсуждения", - сказал Барклай во время слушаний в парламентском комитете.

Он также заявил, что премьер-министр Борис Джонсон будет выполнять обязательства, предоставленные шотландском суда в начале этого месяца, и правительство полностью выполнит закон, который требует от Джонсона требовать отсрочки Brexit, если не будет соглашения до 19 октября.

Джонсон согласился на предложение по Ирландии, отвергнутое Мэй

Как известно, сегодня последний день переговоров для представителей ЕС и Великобритании по соглашению о Brexit перед саммитом лидеров ЕС.

Ранее Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которую он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.В начале прошлой недели несколько высокопоставленных лиц ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Туппурайнен - о Brexit: Мы должны быть готовы к любым сценариям

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Стивен Барклай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
03 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский сменил главу УГО
Зеленский сменил главу УГО
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 15 октября в Украине и мире
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Зеленского торжественно встретили в Латвии (Видео)
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Миранда Керр раскрыла имя и пол третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь