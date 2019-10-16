Великобритания подала ЕС проект текста по Brexit

Новости мира:Британский министр Стивен Барклай сделал заявление, что Великобритания представила текст соглашения с ЕС.

Великобритания представила проект текста политической декларации - одна из двух части соглашения о Brexit с Европейским Союзом, которая определяет направления долгосрочных отношений с блоком.

Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, сообщает Reuters.

"Мы подали проект текста в рамках переговоров по ряду аспектов обсуждения", - сказал Барклай во время слушаний в парламентском комитете.

Он также заявил, что премьер-министр Борис Джонсон будет выполнять обязательства, предоставленные шотландском суда в начале этого месяца, и правительство полностью выполнит закон, который требует от Джонсона требовать отсрочки Brexit, если не будет соглашения до 19 октября.

Как известно, сегодня последний день переговоров для представителей ЕС и Великобритании по соглашению о Brexit перед саммитом лидеров ЕС.

Ранее Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которую он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.В начале прошлой недели несколько высокопоставленных лиц ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.