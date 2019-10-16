Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Зеленский в Латвии: Мы будем ждать семи дней тишины на Донбассе
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Депутатам не будут компенсировать средства за прогулы
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила
Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

Джонсон снова обратится в Брюссель, если Brexit не состоится вовремя

Джонсон снова обратится в Брюссель, если Brexit не состоится вовремя
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон напишет в Брюссель письмо о новой отсрочке Brexit, если не согласует сделку в парламенте до 19 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент, сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра Стивена Баркли.

"Я могу подтвердить, что, как премьер-министр неоднократно говорил, в первую очередь правительство будет соблюдать закон", - заявил министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли.

Его комментарий британские СМИ интерпретировали именно как готовность просить о переносе Brexit, если этого будут требовать обстоятельства.

Туппурайнен - о Brexit: Мы должны быть готовы к любым сценариям
Туппурайнен - о Brexit: Мы должны быть готовы к любым сценариямЧитать полностью

Считается, что именно на текущей неделе станет ясно, могут ли стороны договориться об условиях Brexit.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

В минувший вторник координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита ЕС нет.

В частности, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, чья страна председательствует сейчас в ЕС, заявил, что "нет практического или законного пути" заключить соглашение до саммита, который состоится в четверг, добавив, что "требуется больше времени".

Великобритания подала ЕС проект текста по Brexit

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II в речи перед британским парламентом назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

На прошлой неделе председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
04 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Пристайко: У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это вопрос номер один&quot;: Данилов - о киберзащите
"Это вопрос номер один": Данилов - о киберзащите
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Министр Новосад будет управлять развитием науки в Украине
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Актер Эдвард Нортон заступился за Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь