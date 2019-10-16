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Соглашение по Brexit может быть достигнуто к позднему вечеру среды - Туск

Соглашение по Brexit может быть достигнуто к позднему вечеру среды - Туск
17:31 Сегодня Телеграф

Новости мира:По словам Туска, ситуация с Brexit должна проясниться через семь или восемь часов

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация с Brexit должна стать ясной примерно через семь-восемь часов.

"В принципе все станет ясным через семь-восемь часов", - приводят западные СМИ его слова, сказанные журналистам в среду.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Джонсон снова обратится в Брюссель, если Brexit не состоится вовремя

В среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Туск, Brexit.
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