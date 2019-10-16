Испанские СМИ сообщают о дополнительных силовиках в Каталонии

Новости мира:В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии.

МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании, сообщает в среду испанская газета "Паис".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.