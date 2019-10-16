Самый старый мужчина в мире живет в Германии

Новости мира:Самому старому мужчине в мире исполнилось 114 лет.

Самый старый мужчина в мире, Густав Гернет из Саксонии-Анхальта, отметил свой 114-й день рождения.

Об этом сообщает DW.

“Хотя подтверждения от Книги рекордов Гиннесса еще не последовало, он (Густав Гернет — ред.) возглавил список мужчин-долгожителей три месяца назад - после смерти 113-летнего японца Масадзо Нонака”, - говорится в сообщении.

Густав Гернет родился в 1905 году в тогдашней столице прусской провинции Померания - городе Щецин (нем. Stettin), ныне принадлежащем Польше. Работал корабельным и авиационным механиком, затем до выхода на пенсию - на газовом заводе. Сейчас он живет в немецком городе Хафельберге, что в земле Саксония-Анхальт.

Поздравить дедушку и прадедушку пришли члены семьи, а также бургомистр. По случаю дня рождения имениннику вручили любимый торт - Франкфуртский венец (Frankfurter Kranz).