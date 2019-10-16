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Туск может баллотироваться на пост президента Польши

Туск может баллотироваться на пост президента Польши
19:55 Сегодня Телеграф

Новости мира:Туск не исключает, что пойдет на президентские выборы в Польше.

Президент Евросовета Дональд Туск, каденция которого завершается в ноябре, не исключил своего участия в следующих президентских выборах в Польше.

Об этом он заявил в интервью польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"Если появится однозначная воля, чтобы создать совместную кандидатуру на президентские выборы, которая будет иметь шанс на победу, то никто не должен сомневаться",- заявил Туск.

Вместе с тем политик добавил, что не нужно делать преждевременных выводов относительно его кандидатуры.

По его словам, чтобы не допустить вредных действий правительства PiS на внутренней и международной аренах необходима "сила президентского вето".

Самым главным он назвал избрание оппозицией такой кандидатуры на президентские выборы, которая будет иметь шанс убедить избирателей, которые сегодня голосуют за правящую партию PiS и тех, кто сомневается.

Он отметил, что есть "несколько таких кандидатур".

Туск подчеркнул, что такого кандидата в оппозиционной среде нужно выбрать "не быстро, а мудро".

Президент Евросовета поздравил победителей парламентских выборов в Польше, но подчеркнул, что "большие надежды он связывает с теми, кто проиграл".

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Он назвал положительным то, что оппозиционные силы объединились и победили в выборах в Сенат, призвав их не упустить эту победу во взаимных спорах и создать коалицию в верхней палате парламента.

Президентские выборы в Польше состоятся в первой половине 2020 года.

Известно, что действующий президент Анджей Дуда, который является приближенным к PiS, попытается переизбраться на второй срок. Согласно соцопросам, среди представителей оппозиции высокие шансы победить Дуду имеет именно Туск, который возглавлял либеральное правительство Польши с 2007 по 2014 годы.

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ЕС, Польша, Дональд Туск.
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