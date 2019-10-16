Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона OnePlus 7T: забавное видео
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона: забавное видео

Заседание по утверждению новой Еврокомиссии перенесено: названа дата

Заседание по утверждению новой Еврокомиссии перенесено: названа дата
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Европарламент перенес утверждение новой Еврокомиссии на следующее заседание.

Европейская комиссия (ЕК) под руководством избранного председателя Урсулы фон дер Ляйен сможет приступить к работе не 1 ноября, как объявлялось, а 1 декабря, заявил официальный представитель Европарламента (ЕП) Жауме Дук.

"Председатель ЕП и лидеры политических фракций подвели итоги слушаний (кандидатов в члены ЕК - ред.) за 2019 год. Демократический и прозрачный процесс", - написал пресс-секретарь в своем Twitter вечером в среду.

"Парламент, желающий проголосовать вовремя, чтобы позволить новой (Европейской - ред.) комиссии начать свою работу 1 декабря, просит о скорейшем выдвижении трех новых членов комиссии", - сообщил Дук после состоявшейся в Брюсселе конференции председателей ЕП и политических фракций.

Ранее в среду бельгийская газета "Суар" написала, что Европейский парламент примет решение о переносе начала работы Европейской комиссии фон дер Ляйен.

"Это означает официальное продление работы команды Юнкера", - говорилось в публикации.

Еврокомиссия выявила слабый прогресс в сфере гендерного равенства в ЕС

Конференция председателей утверждала повестку дня пленарной сессии ЕП в Страсбурге, которая будет заседать 21-24 октября. В повестку не вошло утверждение новой Европейской комиссии 23 октября, как это было предусмотрено уже давно. Решено заслушать этот вопрос на ноябрьской сессии.

Следовательно, Еврокомиссия Юнкера продолжит работу после 1 ноября в качестве исполнительного органа ЕС "по текущим делам".

Новая Еврокомиссия не может быть утверждена на ближайшей сессии из-за проблем с кандидатурами в члены ЕК от Венгрии, Румынии и Франции, первые предложения которых по еврокомиссарам были отклонены профильными комитетами ЕП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Жауме Дук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь