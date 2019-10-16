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Еврокомиссия выявила слабый прогресс в сфере гендерного равенства в ЕС

Еврокомиссия выявила слабый прогресс в сфере гендерного равенства в ЕС
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Страны ЕС демонстрируют медленную скорость в сфере гендерного равенства.

Индекс гендерного равенства в странах ЕС демонстрирует минимальный прогресс в соблюдении равных прав мужчин и женщин на профессиональное и социальное развитие. Об этом сообщает Европейский институт гендерного равенства (EIGE) со ссылкой на обнародованное Еврокомиссией исследование.

«Страны ЕС демонстрируют скорость улитки в сфере гендерного равенства. Последнее измерение Индекса гендерного равенства, проведенное EIGE, зафиксировало рост всего на 1 пункт - до 67,4 - по сравнению с исследованиями 2017 года. При этом на верхушке Индекса продолжают находиться Швеция с показателем 83,6 и Дания (77,5). Больше всего в улучшении нуждаются Греция и Венгрия, поскольку показатель этих стран ниже 52», - говорится в сообщении.

Наихудшая ситуация с гендерным равенством фиксируется во властных структурах, вовлеченных в принятие решений. Одновременно в этой же сфере наблюдается наибольший темп роста, что связано в основном с увеличением представительства женщин в правлениях крупных компаний. Впрочем, и такой рост касается немногих европейских государств. Франция остается единственной страной, где количество женщин в руководящих органах компаний достигает 40%.

«Гендерное неравенство мешает Европе полностью раскрыть собственный потенциал. Именно поэтому необходимы решительные действия, чтобы добиться изменений на местах. Директива по соблюдению баланса в работе и жизни (Work-Life Balance Directive), принятая в текущем году, изменит правила игры для мужчин и женщин по всей Европе. Эти правила поддержат равное распределение ответственности, что позволит женщинам оставаться на рынке труда и принимать на себя ответственные руководящие функции», - отметила еврокомиссар по вопросам юстиции, защиты потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

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 Индекс гендерного равенства основывается на показателях в шести ключевых сферах: труд, деньги, знания, время, власть, здоровье, а также в двух дополнительных – насилие против женщин и сопутствующие неравенства.

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ЕС, Еврокомиссия, Гендерное равенство, Страны ЕС.
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