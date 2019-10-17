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В Молдове хотят участия ОБСЕ в утилизации боеприпасов в Приднестровье

В Молдове хотят участия ОБСЕ в утилизации боеприпасов в Приднестровье
05:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Молдове настаивают, чтобы в утилизации боеприпасов в Приднестровье приняла участие ОБСЕ.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску убежден, что утилизация боеприпасов армии РФ на территории Приднестровья должна проходить при участии ОБСЕ.

Об этом Попеску заявил в эфире REN Молдова.

"С нашей точки зрения любые мероприятия по утилизации боеприпасов на территории Приднестровья необходимо проводить совместно с государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - отметил глава МИД Молдовы.

По его словам, российская сторона изыскивает бюджетные фонды для приобретения необходимого оборудования, а сам процесс утилизации может начаться до весны 2021 года. В то же время министр подчеркнул, что его страна выступает за ускорение этого процесса, поскольку у ОБСЕ уже есть деньги на утилизацию - около 7-8 миллионов евро, которые давно перечислены в специальный фонд для Молдовы.

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Как известно, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района (Приднестровский регион Молдовы) еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн авиабомб и других боеприпасов.

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Молдова, ОБСЕ, Приднестровье, Нику Попеску.
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