Сайдик впечатлен темпами ремонта моста в Станице Луганской

Новости Украины:4 октября был открыт временный обходной мост, по которому Мартин Сайдик прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного моста.

Спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика впечатлили темпы ремонта моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Об этом говорится в опубликованном на сайте ОБСЕ сообщении для печати после очередной встречи в рамках ТКГ в Минске 15 октября.

"В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец", - подчеркнул Сайдик.

Дипломат напомнил, что 4 октября был открыт временный обходной мост, по которому он "лично прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного моста".

"Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения. Напомню, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров. К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ.

Как сообщалось, на заседании Трехсторонней контактной группы 15 октября не удалось договориться о новой дате разведения сил в Золотом и Петровском, хотя стороны подтверждают приверженность этому