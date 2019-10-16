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На Донетчине наблюдатели зафиксировали за сутки 325 взрывов

На Донетчине наблюдатели зафиксировали за сутки 325 взрывов
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в понедельник 325 взрывов в Донецкой области и шесть - на Луганщине.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 325), если сравнивать с предыдущими сутками (76 взрывов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах севернее Широкино (подконтрольное правительству, 100 км к югу от Донецка), к западу, северо-западу и юго-юго-востоку от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку, юго-западу и западно-юго-западнее Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (6), если сравнивать с предыдущими сутками (1 взрыв)", - указывается в сообщении.

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Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к югу от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

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ОБСЕ, Донбасс, Взрывы, Луганщина, Донетчина, Новости Донбасса.
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