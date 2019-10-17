Brexit: Франция и ФРГ оптимистично настроены касаемо заключения сделки с Британией

Новости мира:Меркель и Макрон дали позитивные сигналы относительно соглашения о Brexit.

Лидеры Германии и Франции выразили позитивные ожидания относительно возможности заключения соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает AFP.

"Евросоюз и Британия, похоже, близки к тому, чтобы наконец заключить соглашение о Brexit, как раз накануне ключевого саммита ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон, Меркель и другие лидеры ЕС отправятся в Брюссель 17 октября, чтобы решить, следует ли европейским чиновникам заключать новое соглашение о Brexit с Британией.

"Основа соглашения с Великобританией готова, и теоретически в четверг мы могли бы заключить его и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым Brexit", - заявил в связи с этим президент Европейского Совета Дональд Туск.

Как сообщалось, Великобритания обязана выйти из ЕС 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон неоднократно подчеркивал, что страна выйдет из евросообщества при любых условиях.