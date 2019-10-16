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ФРГ и Франция рассчитывают на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже

ФРГ и Франция рассчитывают на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже
21:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Германия и Франция рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров "нормандского формата" будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.

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Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности аннексии Крыма Россией.

"Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения - ред.)", - говорится в декларации.

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Германия, Украина, ФРГ, Донбасс, Нормандский формат.
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