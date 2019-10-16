ФРГ и Франция рассчитывают на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже

В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства.
В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.
"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.
Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности аннексии Крыма Россией.
"Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения - ред.)", - говорится в декларации.