ФРГ и Франция рассчитывают на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже

Новости Украины:Германия и Франция рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров "нормандского формата" будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

В Германии и Франции рассчитывают, что предстоящая встреча лидеров стран "нормандского формата", которая должна состояться в Париже, будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в совместной франко-немецкой декларации по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, опубликованной на сайте немецкого правительства.

В декларации говорится, что Франция и Германия сотрудничают ради мира и стабильности и разделяют убеждение, что демократия и международное право имеют важное значение для принятия долгосрочных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

"Мы приветствуем последние положительные тенденции по выполнению Минских соглашений и рассчитываем на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в декларации.

Также правительства Франции и Германии подчеркивают свою позицию относительно незаконности аннексии Крыма Россией.

"Мы также подтверждаем нашу настроенность продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространением (оружия массового уничтожения - ред.)", - говорится в декларации.