"Если РФ согласится": Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"

Новости Украины:Встреча в "Нормандском формате" может состояться в ноябре, если РФ подтвердит предложенную дату.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что встреча лидеров стран "Нормандского формата" может пройти в ноябре, если российская сторона согласится на предложенные партнерами даты.

Об этом Пристайко сказал в понедельник в Люксембурге журналистам по окончании встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"В настоящее время даты сейчас обсуждаются "Нормандской четверкой" (Украина, Россия, Германия и Франция – Ред.). Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Вадим Пристайко в понедельник принимает участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе.

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