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Главы МИД Украины и Словении обменяются визитами

Главы МИД Украины и Словении обменяются визитами
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко договорился об обмене визитами со своим словенским коллегой.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что договорился об обмене визитами со своим словенским коллегой Миро Цераром в 2020 году.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Имел интересную встречу со словенским коллегой Миро Цераром. Обсудили активизацию двустороннего политического диалога и сотрудничество в экономической сфере, в частности в области возобновляемой энергетики. Договорились об обмене визитами в следующем году", - заявил Пристайко.

Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы.

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Украина, МИД Украины, Вадим Пристайко, МИД Словении, Миро Церар, Словении.
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