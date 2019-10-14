Главы МИД Украины и Словении обменяются визитами

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что договорился об обмене визитами со своим словенским коллегой Миро Цераром в 2020 году.
Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.
"Имел интересную встречу со словенским коллегой Миро Цераром. Обсудили активизацию двустороннего политического диалога и сотрудничество в экономической сфере, в частности в области возобновляемой энергетики. Договорились об обмене визитами в следующем году", - заявил Пристайко.
Мав цікаву зустріч зі словенським колегою @MiroCerar. Обговорили активізацію двостороннього політичного діалогу та співпраці в економічній сфері, зокрема у галузі відновлюваної енергетики. Домовилися про обмін візитами у наступному році. pic.twitter.com/RRkRYyJxvN
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 14, 2019
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы.