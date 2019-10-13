Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины

Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко в понедельник примет участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке Украины в контексте агрессии РФ и усилий украинской стороны по реализации минских договоренностей, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Заседание будет проходить в Брюсселе (Бельгия). В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и высокопоставленными должностными лицами Евросоюза, отмечается в сообщении.

Также 14 октября глава МИД Украины посетит Люксембург, где на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Как ожидается, Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате".

Канада в ПА НАТО: Успех Украины приведет к улучшению ситуации с безопасностью в Европе

Как сообщалось, 17 октября в Брюсселе состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО при участии генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. С украинской стороны в заседании примут участие Пристайко и глава МинВОТ Вадим Черныш. Также в заседании комиссии будут участвовать 29 послов стран-участниц НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Европарламент, Донбасс, МИД Украины, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 12 октября в Украине и мире
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь