Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины

Новости Украины:Вадим Пристайко в понедельник примет участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященному ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке Украины в контексте агрессии РФ и усилий украинской стороны по реализации минских договоренностей, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Заседание будет проходить в Брюсселе (Бельгия). В рамках визита Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и высокопоставленными должностными лицами Евросоюза, отмечается в сообщении.

Также 14 октября глава МИД Украины посетит Люксембург, где на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Как ожидается, Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате".

Как сообщалось, 17 октября в Брюсселе состоится очередное заседание комиссии Украина-НАТО при участии генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. С украинской стороны в заседании примут участие Пристайко и глава МинВОТ Вадим Черныш. Также в заседании комиссии будут участвовать 29 послов стран-участниц НАТО.