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Канада в ПА НАТО: Успех Украины приведет к улучшению ситуации с безопасностью в Европе

Канада в ПА НАТО: Успех Украины приведет к улучшению ситуации с безопасностью в Европе
16:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Успех Украины может повысить геополитическую стабильность в Европе

В Парламентской ассамблее НАТО убеждены, что Европейская Украина повысит геополитическую стабильность не только в регионе, а на всем континенте. 

Такое мнение выразила канадский сенатор Джейн Корди, выступая с докладом "Демократическое управление в Украине: пять лет после Революции Достоинства" на сессии ПА НАТО. 

"Евроатлантическое сообщество не должно быть подвержено "усталости от Украины". Успешная Украина положительно повлияет на геополитическую ситуацию в Европе и улучшит ситуацию с безопасностью", - сказала сенатор.

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Также она считает, что у президента Владимира Зеленского, обладающего большинством в парламенте, есть уникальная возможность произвести значительные перемены в Украине. 

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Украина, НАТО, Джейн Корди.
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