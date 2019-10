Канада в ПА НАТО: Успех Украины приведет к улучшению ситуации с безопасностью в Европе

В Парламентской ассамблее НАТО убеждены, что Европейская Украина повысит геополитическую стабильность не только в регионе, а на всем континенте.

Такое мнение выразила канадский сенатор Джейн Корди, выступая с докладом "Демократическое управление в Украине: пять лет после Революции Достоинства" на сессии ПА НАТО.

"Евроатлантическое сообщество не должно быть подвержено "усталости от Украины". Успешная Украина положительно повлияет на геополитическую ситуацию в Европе и улучшит ситуацию с безопасностью", - сказала сенатор.

Также она считает, что у президента Владимира Зеленского, обладающего большинством в парламенте, есть уникальная возможность произвести значительные перемены в Украине.

