Канада в ПА НАТО: Успех Украины приведет к улучшению ситуации с безопасностью в Европе

Новости Украины:Успех Украины может повысить геополитическую стабильность в Европе

В Парламентской ассамблее НАТО убеждены, что Европейская Украина повысит геополитическую стабильность не только в регионе, а на всем континенте.

Такое мнение выразила канадский сенатор Джейн Корди, выступая с докладом "Демократическое управление в Украине: пять лет после Революции Достоинства" на сессии ПА НАТО.

"Евроатлантическое сообщество не должно быть подвержено "усталости от Украины". Успешная Украина положительно повлияет на геополитическую ситуацию в Европе и улучшит ситуацию с безопасностью", - сказала сенатор.

Также она считает, что у президента Владимира Зеленского, обладающего большинством в парламенте, есть уникальная возможность произвести значительные перемены в Украине.

.@SenatorCordy addressed her fellow parliamentarians on ongoing security challenges in #Ukraine, taking stock of the country’s achievements and remaining challenges in various reform areas #NATOPALondon pic.twitter.com/bSINNxmuJx — NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) October 13, 2019

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