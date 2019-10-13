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В "Слуге народа" сообщили об отклонении ПА НАТО доклада о санкциях

В "Слуге народа" сообщили об отклонении ПА НАТО доклада о санкциях
14:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров.

Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров впервые за 22 года. Основанием для такого решения стали замечания украинской делегации. 

Об этом сообщили на странице Facebook фракции "Слуга народа".

Отмечается, что основанием для такого решения стало замечание украинской делегации.

В партии настаивают на продлении санкций против РФ, ведь это является самым действенным инструментом давления на страну-агрессора.

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В ПА НАТО выступил глава украинской делегации Егор Чернев. Он выразил надежду, что продление санкций сможет открыть путь к возвращению оккупированных украинских территорий.

Чернев также сообщил, что представители фракции провели встречу с президентом НАТО Маделин Мун и донесли, что наш курс на НАТО остается неизменным и заручились ее поддержкой и в дальнейшем.

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НАТО, ПА НАТО, "Слуга народа".
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