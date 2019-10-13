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Оппозиция Канады считает, что операция UNIFIER в Украине должна продолжаться

Оппозиция Канады считает, что операция UNIFIER в Украине должна продолжаться
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Канадская оппозиция: Мы призвали правительство продолжить операцию UNIFIER в Украине.

Канадская военная миссия в Украине UNIFIER должна продолжаться и в дальнейшем.

Об этом заявили в оппозиционной Новой демократической партии Канады в ответ на запрос Конгресса украинцев Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы призвали правительство продолжить операцию UNIFIER, которая играет ключевую роль в помощи Украине и передаче мощного сигнала России, что мы не будем толерантно относится к действиям против территориальной целостности Украины”, - отмечается в документе.

В то же время, новые демократы выступили против передачи Украине летального оружия.

"Передача летального оружия может привести к эскалации конфликта и не сделает ничего для изменения стратегического баланса в регионе”, - подчеркнули в партии.

На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier"

Напоминаем, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло более 10 тысяч украинских воинов. Действующий мандат миссии истекает в марте 2022 года.

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Украина, Канада, Военные, Военная операция, UNIFIER.
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