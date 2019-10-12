Хербст считает проблемой отсутствие украинского посла в Штатах

Новости Украины:Джон Хербст прокомментировал отсутствие украинского посла в США.

То что, Посольством США в Украине руководит опытный дипломат Уильям Тейлор — показатель постоянной поддержки реформ в Украине. В то же время отсутствие "авторитетного человека во главе украинского посольства в Вашингтоне" является проблемой.

Об этом аналитик Atlantic Council Джон Хербст сказал Укринформа на конференции по безопасности The Riga Conference-2019.

"То, что вскоре после ухода Йованович, в посольстве (США, - ред.) в Киеве появился бывший посол Тейлор, означает, что наша политика в отношении Украины не меняется и наша поддержка реальных реформ в Украине остается", - сказал Хербст.

При этом, по его мнению, то что у Тейлора в данный момент официальный статус не посла, а Временного поверенного по делам США в Украине особой роли не играет. "Тейлор - это человек с авторитетом, с опытом и знаниями, который ведет прежнюю линию поддержки".

Однако отсутствие посла Украины в США аналитик считает проблемным фактором в украинско-американских отношениях. "Я думаю, что это проблема - то, что нет авторитетного человека во главе украинского посольства в Вашингтоне. Очень желательно, чтобы такой человек на этой должности появился", - резюмировал по этому поводу Хербст.

Также он прокомментировал ситуацию, остающуюся после отставки спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. По мнению Хербста, "то, что после отставки Волкера, обращавшего в Вашингтоне много хорошего внимания на “украинский вопрос”, нет похожего по опыту и весомости человека на подобной должности", также негативный фактор.

Последним чрезвычайным и полномочным посол Украины в США был Валерий Чалый, уволенный с этой должности 19 июля 2019 года.

Мари Йованович покинула пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине 20 мая 2019 года. 18 июня посольство в качестве Временного поверенного в делах США в Украине возглавил Уильям Тейлор. Ранее, в 2006-2009 годах, он был чрезвычайным и полномочным послом США в Украине.

Джон Хербст - директор Евразийского Центра Атлантического Совета (Atlantic Council). был послом США в Украине в 2003-2006 годах.

The Riga Conference - ежегодная конференция по безопасности с участием ведуших политиков и аналитиков евроатлантического сообщества, традиционно проводимая в столице Латвии в конце сентября - начале октября.