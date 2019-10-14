Пристайко пригласил действующего председателя ОБСЕ посетить Станицу Луганскую

Новости Украины:Пристайко обсудил с Лайчаком ситуацию на Донбассе и работу ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Словакии Мирослав Лайчак (Словакия председательствует в ОБСЕ) вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко: Конструктивный диалог с Министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Лайчаком. В центре разговора мир на востоке Украины и усиления работы Трехсторонней контактной группы", - сообщает в понедельник представительство Украины в ЕС в Фейсбук

"Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору. Пригласил М.Лайчака как действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры", - передает слова украинского министра представительство страны в ЕС.

Пристайко в понедельник в Люксембурге проводит встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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