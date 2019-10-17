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ЕС мобилизовал авиацию для борьбы с пожарами в Ливане

ЕС мобилизовал авиацию для борьбы с пожарами в Ливане
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:ЕС направил в Ливан самолеты для борьбы с лесными пожарами.

Евросоюз активировал механизм гражданской защиты ЕС, чтобы помочь Ливану в борьбе с лесными пожарами, охватившими уже более 100 участков на территории этой страны.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

"Для немедленного реагирования ЕС мобилизовал шесть противопожарных самолетов – по два от Италии, Греции и Кипра... Евросоюз также активировал Чрезвычайный координационный центр, который действует круглосуточно, привлек мощности системы Copernicus для спутникового картографирования опасных зон и мониторинга ситуации. Для координации действий в Ливан командируется офицер связи ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в текущем году Евросоюз ввел систему реагирования на чрезвычайные события и по борьбе с последствиями ударов стихии. Ресурсы системы RescEU включают противопожарные самолеты и вертолеты, которые могут применяться как на территории ЕС, так и за его пределами.

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Ситуация в Ливане – уже второй случай, когда эта чрезвычайная система приводится в действие. Впервые возможности RescEU были использованы в августе для тушения лесных пожаров в Греции.

Как сообщалось, в Ливане за последние два дня вспыхнуло более 100 лесных пожаров.

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Все по теме:

ЕС, Ливан, Лесные пожары, Стихийное бедствие.
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