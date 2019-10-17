Скачать
Четверг, 17.10.2019
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности

Партнеры Джонсона не одобряют его соглашение с ЕС по Brexit

Партнеры Джонсона не одобряют его соглашение с ЕС по Brexit
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Партия DUP остается против соглашения Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Прочитайте наше заявление. Оно не менялось", - приводит газета заявление DUP, сделанное после объявления о том, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Brexit.

Это заявление партия сделала после того, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit.

Теперь этот документ предстоит утвердить британскому парламенту.

Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Европейский союз, Борис Джонсон, Северная Ирландия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь