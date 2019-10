Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли "нового замечательного соглашения" о Brexit.

"Мы достигли нового замечательного соглашения," - написал британский премьер-министр в Твиттере.

Джонсон добавил, что парламент Великобритании должен одобрить соглашение в субботу.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

Успешное согласование условий Brexit подтвердил в своем Твиттере председатель ЕК Жан-Клод Юнкер: "Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019