МИД Турции об "Источнике мира": Мы приостановим операцию, это не прекращение огня

Новости мира:В МИД Турции подтвердили, что приостанавливают операцию "Источник мира".

Договоренность со Штатами о приостановке военных действий в Сирии не является просто временным прекращением огня, поскольку Турция уже "достигла желаемого результата".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Анадолу".

"Мы приостановим операцию "Источник мира" для вывода PKK/YPG в течение 120 часов, это не прекращение огня", — цитирует его заявление турецкое агентство.

По словам Чавушоглу, примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы будет создана "зона безопасности". Анкара и Вашингтон также договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у YPG и ликвидации курдских позиций и укреплений.

Чавушоглу добавил, что о полном прекращения операции "Источник мира" "речь может идти только после вывода террористических элементов".