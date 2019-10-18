Утвержден глава ЕЦБ сроком на 8 лет

Новости мира:Европейский совет согласовал кандидатуру Кристин Лагард главой ЕЦБ после 1 ноября 2019 года.

Заседающий в Брюсселе Европейский совет утвердил в пятницу назначение француженки Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) сроком на восемь лет без возможности продления.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года, говорится в коммюнике Евросовета, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается, что 2 июля Европейский совет счел Лагард подходящим кандидатом на пост председателя ЕЦБ. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам дал ей официальную рекомендацию 9 июля. Европейский парламент и ЕЦБ представили свои положительные мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля этого года.

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард.

16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.