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Утвержден глава ЕЦБ сроком на 8 лет

Утвержден глава ЕЦБ сроком на 8 лет
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Европейский совет согласовал кандидатуру Кристин Лагард главой ЕЦБ после 1 ноября 2019 года.

Заседающий в Брюсселе Европейский совет утвердил в пятницу назначение француженки Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) сроком на восемь лет без возможности продления.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года, говорится в коммюнике Евросовета, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается, что 2 июля Европейский совет счел Лагард подходящим кандидатом на пост председателя ЕЦБ. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам дал ей официальную рекомендацию 9 июля. Европейский парламент и ЕЦБ представили свои положительные мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля этого года.

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард.

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16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.

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ЕЦБ, Марио Драги, Кристин Лагард, Евросовет.
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