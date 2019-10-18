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В ЕС заявляют о готовности защитить европейские компании от пошлин США

В ЕС заявляют о готовности защитить европейские компании от пошлин США
15:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Европейский союз собирается ответить контрмерами на введение Соединенными Штатами новых тарифов на европейскую продукцию.

Соответствующие заявление сделала еврокомиссар по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

"Мы сожалеем о том, что США выбрали путь введения тарифов. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, кроме как своевременно применить свои тарифы в случае с Boeing, когда ВТО признала США нарушителями правил", - говорится в заявлении.

Мальмстрем отметила, что новые тарифы нанесут очень существенный ущерб высокоинтегрированной цепочке поставок авиационных секторов в США и ЕС и приведет к дополнительному ущербу для многих других секторов, уже страдающих от нынешней торговой напряженности.

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"ЕС и США были признаны нарушителями правил ВТО. Как крупнейшие в мире производители самолетов, ЕС и США несут совместную ответственность за то, чтобы сесть и договориться об урегулировании, которое является сбалансированным и совместимым с правилами ВТО", - заявила она.

Еврокомиссия будет следить за воздействием объявленных американских контрмер на европейские продукты, особенно в сельскохозяйственном секторе. "Европейская комиссия обязуется защищать европейские компании, фермеров и потребителей", - заявила Мальмстрем.

Напомним, Соединенные Штаты 18 октября ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus.

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ЕС, США, Импорт, Сесилия Мальмстрем.
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