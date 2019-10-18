В США начали действовать штрафные пошлины на вино и сыр из Европы

Новости мира:Новые американские штрафные пошлины на европейские товары общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов (около 6,8 миллиарда евро) вступили в силу в пятницу, 18 октября.

В частности, Вашингтон ввел дополнительные 10-процентные пошлины на европейские самолеты и 25-процентные - на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров. В этот список попали, в частности, вино, сыр, сливочное масло, оливковое масло. Об этом сообщает DW.

В октябре Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Соединенным Штатам Америки ежегодно накладывать штрафные пошлины на товары на 7,5 миллиарда долларов из Евросоюза из-за дотаций европейских стран для самолетостроительной компании Airbus, которые были признаны неправомерными. В США неоднократно заявляли о миллиардных убытках, которые в результате этих дотаций несет американский конкурент Airbus компания Boeing.

В ЕС надеялись, что смогут договориться об отмене штрафных пошлин. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр после встречи с американским коллегой Стивом Мнучином заявил, что введение новых тарифов будет иметь "очень негативные экономические и политические последствия". ЕС готов принять контрмеры, "конечно, в рамках ВТО", заявил Ле Мэр.

Спор, касающийся субсидий, с одной стороны, для Airbus в Европе и, с другой, для авиастроителя Boeing в США, продолжается с 2004 года. В конце марта ВТО приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации предоставляли авиастроительному концерну Boeing субсидии. Это решение позволяет Евросоюзу требовать у США возмещений. Но окончательно «зеленый свет» от ВТО на штрафные пошлины ЕС сможет получить только в 2020 году.