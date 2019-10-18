Посол США в ЕС указал на ключевую роль авдоката Трампа в давлении на Украину

Новости мира:Гордон Сандленд заявляет, что Трамп дал указания высокопоставленным чиновникам поговорить с Джулиани касательно политики США в отношении Украины.

В Конгрессе, Гордон Сондленд, посол США в ЕС, заявил, что не сразу понял, что перед Джулиани стоит задача подтолкнуть Украину к началу расследования касательно бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Показания Сондленда сводят на нет все попытки Трампа "изолировать" Белый дом. Таким образом президенту не удается помешать опросу чиновников из его администрации.

На следующей неделе ожидается, что показаний станет еще больше, так как свои показания должен представить высший чиновник Пентагона. Эта личность осуществляет наблюдение за политикой по отношению к Украине.

Сондленд заявил, что он и еще двое чиновников США - министр энергетики и Рик Перри и спецпредставитель Курт Волкер, были крайне расстроены распоряжениями Трампа, которые он сделал в мае. Но не смотря на это все равно придерживались его. Сондленд добавил, что по его мнению, внешняя политика это прирогатива Госдепартамента, а не личного юриста президента.