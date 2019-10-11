СМИ: Посол США в ЕС даст показания по делу об импичменте Трампа

Новости мира:Гордон Сондленд на следующей неделе выступит перед комитетами Палаты представителей

Посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд на следующей неделе выступит перед комитетами Палаты представителей по делу импичмента президента, несмотря на запрет Трампа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

Ожидается, что посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд даст показания в следующую среду перед тем, как комитеты Палаты представителей будут расследовать действия президента Трампа и Украины", - говорится в сообщении.

Согласно источникам, после запрета Госдепартамента республиканцы призвали Трампа разрешить Сондленду дать показания комитетам Палаты представителей, так как это может быть полезными для администрации президента в рассматриваемом деле.

"Республиканцы ищут любую зацепку, какую только могут получить", - заявил один из источников, отметив, что такой зацепкой мог бы стать Сондленд.

Как сообщалось ранее, глава Белого дома Дональд Трамп признал, что запретил послу США при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Палате представителей относительно контактов с украинским руководством в расследовании по импичменту, объяснив это своим открытым неуважением к расследованию в Конгрессе.

Сондленд, как известно, фигурирует в документах о контактах администрации Трампа с украинским руководством, во время которых Белый дом настаивал на возбуждении в Украине уголовного производства против семьи Джо Байдена. Разоблачение намерений Дональда Трампа привлечь иностранное правительство с целью получения компромата на главного конкурента на выборах, что является, фактически, вмешательством в избирательный процесс, стало главной причиной запуска демократами расследования по импичменту президента США.