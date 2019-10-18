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Лукашенко задумался о будущем после президентства

Лукашенко задумался о будущем после президентства
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава государства Беларусь готов заняться преподаванием после ухода с поста президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы заняться преподавательской деятельностью после ухода с президентского поста.

"Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении... Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем - это то, что я воспринимаю", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления. Президента цитирует госагентство БелТА.

По информации встреча главы государства со слушателями, студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями академии длилась около четырех часов, в связи с чем глава государства заявил, что не устал и готов чаще встречаться с молодежью. "Эта энергия и наше общение - это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми", - отметил он.

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"Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь - будущее, но студенты - это основа любого государства, они будут определять его лицо", - добавил Лукашенко.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Президент Беларуси.
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