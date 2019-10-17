Лукашенко: Россия - это больше, чем страна

Новости мира:Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях между Беларусью и Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия для белорусов — это идеология, это больше, чем просто страна. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, пишет агентство БелТА.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", — сказал Лукашенко.

"Некоторые СМИ в Москве, а может и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России). Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии", — заявил он. Лукашенко отметил, что благодаря отношениям с российскими регионами Белоруссии удалось сохранить и хорошие отношения с РФ, когда "искрило между странами: и газ перекрывали и нефть не поставляли". "И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне", — подчеркнул президент.

По его словам, беларусское и российское руководство способно решить проблемные вопросы. "Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае", — сказал Лукашенко, отметив, что более близких союзников у России и Беларуси нет.

Напомним, ранее Александр Лукашенко встретился с Владимиром Зеленским, заверив того в поддержке Украины по вопросам Донбасса.