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Лукашенко: Россия - это больше, чем страна

Лукашенко: Россия - это больше, чем страна
15:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях между Беларусью и Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия для белорусов — это идеология, это больше, чем просто страна. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, пишет агентство БелТА.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", — сказал Лукашенко.

"Некоторые СМИ в Москве, а может и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России). Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии", — заявил он. Лукашенко отметил, что благодаря отношениям с российскими регионами Белоруссии удалось сохранить и хорошие отношения с РФ, когда "искрило между странами: и газ перекрывали и нефть не поставляли". "И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне", — подчеркнул президент.

У Путина не согласны со словами Лукашенко о присутствии РФ на Донбассе

По его словам, беларусское и российское руководство способно решить проблемные вопросы. "Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае", — сказал Лукашенко, отметив, что более близких союзников у России и Беларуси нет.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко встретился с Владимиром Зеленским, заверив того в поддержке Украины по вопросам Донбасса.

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.
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