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Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующие украинские власти

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующие украинские власти
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко высказал свою позицию по Украине на саммите СНГ в Ашхабаде.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.

"Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть", - заявил Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде.

Президента цитирует госагентство БелТА.

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"Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - добавил белорусский лидер.

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Все по теме:

Беларусь, СНГ, Александр Лукашенко, Ашхабад, Саммит СНГ в Ашхабаде.
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